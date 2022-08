Anastacia “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” 5 date in Italia

Radio Web Italia

Abbiamo incontrato la cantante proprio a Venezia 78: per vedere l' intervista adclicca sul video qui sotto:: la nostra intervista alla cantante, che firma la colonna sonora di ...Con vari pseudonimi ha remixato tracce di('If I Was Your Boyfriend') , Tod Terry ('Bounce to the Beat') , La India ('Si te digo no'), Cube Guys ('La banda') e molti altri. Anastacia annuncia “I'm Outta Lckdown - The 22nd Anniversary” European Tour 2022