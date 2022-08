Zeppieri e Cecchinato debuttano a San Marino (Di martedì 9 agosto 2022) Si completano gli incontri di primo turno agli Internazionali San Marino Open, ATP Challenger con 67.960 euro di montepremi giunto alla 29esima edizione. 12 match in programma con 6 azzurri impegnati, incluso il derby Cecchinato - Bellucci Leggi su federtennis (Di martedì 9 agosto 2022) Si completano gli incontri di primo turno agli Internazionali SanOpen, ATP Challenger con 67.960 euro di montepremi giunto alla 29esima edizione. 12 match in programma con 6 azzurri impegnati, incluso il derby- Bellucci

