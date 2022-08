Vittorio Sgarbi prende una multa in Svizzera: “Qui non ci torno più” (Di martedì 9 agosto 2022) Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi è stato multato di €500 dalla polizia di dogana Svizzera per aver usato il lampeggiante tipico delle forze dell’ordine per superare la fila. La multa è stata subito pagata dall’autista del critico d’arte, che però sostiene di essere stato vittima di un illecito. Ma Vittorio Sgarbi non ci sta e si difende così Il suddetto autista sarebbe infatti un agente della Polizia di Stato, e perciò autorizzato a utilizzare il lampeggiante. L’auto col lampeggiante ce l’ho per le minacce della mafia, il mio autista ha la qualifica di agente di Ps. Queste sono le parole utilizzate da Sgarbi per giustificare l’utilizzo del lampeggiante, e per quanto riguarda il sorpasso sostiene di non essersi accorto di nulla in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Il noto critico d’arteè statoto di €500 dalla polizia di doganaper aver usato il lampeggiante tipico delle forze dell’ordine per superare la fila. Laè stata subito pagata dall’autista del critico d’arte, che però sostiene di essere stato vittima di un illecito. Manon ci sta e si difende così Il suddetto autista sarebbe infatti un agente della Polizia di Stato, e perciò autorizzato a utilizzare il lampeggiante. L’auto col lampeggiante ce l’ho per le minacce della mafia, il mio autista ha la qualifica di agente di Ps. Queste sono le parole utilizzate daper giustificare l’utilizzo del lampeggiante, e per quanto riguarda il sorpasso sostiene di non essersi accorto di nulla in ...

disinformatico : Le persone normali prendono le multe quando violano il codice della strada. Sgarbi chiama l'ambasciatore.… - repubblica : Vittorio Sgarbi prende una multa in Svizzera per aver usato il lampeggiante: 'Qui non ci torno più' - ispanico50 : #Vittorio Sgarbi multato al confine con la Svizzera: «Non ci andrò mai più»... uno dei nostri tanti politici 'cazzo… - omniafluit : e si caro Vittorio Sgarbi la Democrazia e la Legalità sono cose difficili da sopportare per chi sa solo urlare e se… - Ienaridens2 : RT @vangel666: 'Non ci torno più!'. E gli svizzeri ringraziano. Cialtrone! -