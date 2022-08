Vandali in azione. Distrutto il parco giochi di Altofonte (Di martedì 9 agosto 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/08/VID-20220809-WA0016.mp4 Altofonte – Vandali al parco giochi di Altofonte. Il parco si trova in via Corso Piano Di Renda, nei pressi dell’obelisco. Panchine, scivoli ed altalene completamente distrutte. Il fatto è stato segnalato da una mamma alla nostra redazione. “Prima del covid il parco era bellissimo – dice il genitore – adesso è devastato. I nostri bimbi non hanno più uno spazio dove giocare, socializzare, creare storie e divertirsi”. “Ma come mai un’area sorvegliata è stata Vandalizzata così? – prosegue-. C’è pure un enorme cartello che indica area videosorvegliata”. Il piccolo paradiso è diventato una vera e propria trappola. I teppisti hanno privato i più piccoli dei ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 9 agosto 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/08/VID-20220809-WA0016.mp4aldi. Ilsi trova in via Corso Piano Di Renda, nei pressi dell’obelisco. Panchine, scivoli ed altalene completamente distrutte. Il fatto è stato segnalato da una mamma alla nostra red. “Prima del covid ilera bellissimo – dice il genitore – adesso è devastato. I nostri bimbi non hanno più uno spazio dove giocare, socializzare, creare storie e divertirsi”. “Ma come mai un’area sorvegliata è statazzata così? – prosegue-. C’è pure un enorme cartello che indica area videosorvegliata”. Il piccolo paradiso è diventato una vera e propria trappola. I teppisti hanno privato i più piccoli dei ...

