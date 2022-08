Unione Popolare, il deputato Piera Aiello: Orgogliosa di sostenere Luigi de Magistris (Di martedì 9 agosto 2022) “Sono davvero Orgogliosa di aver aderito a Unione Popolare e di essere stata oggi a Montecitorio a sostenere Luigi de Magistris per il lancio della raccolta firme in vista del voto”. Lo dichiara Piera Aiello, deputata del Gruppo Misto e testimone di giustizia sotto scorta. “Sappiamo che non sarà facile, ma se riusciremo a comunicare ai cittadini il progetto di legalità e giustizia sociale che abbiamo in mente, siamo sicuri di farcela. Unione Popolare è un’alternativa politica concreta e sapremo dimostrarlo” conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) “Sono davverodi aver aderito ae di essere stata oggi a Montecitorio adeper il lancio della raccolta firme in vista del voto”. Lo dichiara, deputata del Gruppo Misto e testimone di giustizia sotto scorta. “Sappiamo che non sarà facile, ma se riusciremo a comunicare ai cittadini il progetto di legalità e giustizia sociale che abbiamo in mente, siamo sicuri di farcela.è un’alternativa politica concreta e sapremo dimostrarlo” conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

