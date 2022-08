Salernitana | TMW | “È fatta per Vilhena”

(Di martedì 9 agosto 2022)- Lacontinua il suo lavoro prima di iniziare la stagione in Serie A. I Campani, Domenica debutteranno contro la Roma all’Arechi, alle ore 20:45. Lacontinua il suo mercato recentemente Morgan De Sanctis, D.S dei Campani, aveva preannunciato che il mercato dei Corallini sarebbe terminato con ben 12 acquisti. Si lavora in attacco, su una pista che momentaneamente non sembra esser ancora tramontata. Parliamo di quella legata a Piatek, si continua a trattare per il Polacco che, vorrebbe ritornare in Serie A, ma c’è da trattare con l’Herta Berlino. Per la mediana si seguono vari obbiettivi ma, quello imminente èche nelle prossime ore sarà un giocatore della. Il giocatore Olandese domani già svolgerà le visite mediche a Villa ...

TUTTO mercato WEB

Calciomercato Napoli - Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore, ha parlato aRadio, durante Maracanà, di alcuni casi di mercato. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieLacerca un bomber Come riporta Tuttomercatoweb, i nomi in lista sono tanti, tre su tutti: Andrea Pinamonti , Krszystof Piatek e Neal Maupay . Obiettivi complicati, trattati con l'idea di ... TMW - Salernitana, caccia all'esterno: si riapre la pista per il ritorno di Ranieri della Fiorentina Si riapre la pista Luca Ranieri per la Salernitana. Come raccolto da TMW, il club campano è alla ricerca di un esterno e il classe '99 è tornato in cima alla lista, dopo averlo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...