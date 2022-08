Rugani e lo scherzo ''romanista''... (Di martedì 9 agosto 2022) Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, riprende lo scherzo fatto dal difensore della Juve ad un amico della ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 9 agosto 2022) Michela Persico, compagna di Daniele, riprende lofatto dal difensore della Juve ad un amico della ...

vlahovismopuro : @Bresingar_ Dobbiamo andare dai turchi e rassicurarli che quando gli diciamo 'rifiutiamo la vostra offerta per Rugani' è solo per scherzo. - Cicciocata78 : Se Rugani dovesse andar via mi dispiacerebbe tantissimo...scherzo, buona fortuna Daniè?????? -

Rugani e lo scherzo ''romanista''... Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, riprende lo scherzo fatto dal difensore della Juve ad un amico della ... Tanti soldi e infortuni. La promessa di Pogba a rischio boomerang ... Pogba ritroverà i soli Alex Sandro, Bonucci, Cuadrado e Rugani, oltre a Padoin entrato nel ... adesso non scherzo più". Tanto è comunque cambiato, il che rende complicato immaginare che basti un click ... Lazio News 24 Michela Persico, compagna di Daniele, riprende lofatto dal difensore della Juve ad un amico della ...... Pogba ritroverà i soli Alex Sandro, Bonucci, Cuadrado e, oltre a Padoin entrato nel ... adesso nonpiù". Tanto è comunque cambiato, il che rende complicato immaginare che basti un click ... Rugani, parla il suo agente: «La Juve vuole tenerlo, ma...»