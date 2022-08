Primo caso pediatrico di vaiolo delle scimmie in Germania, contagiata una bambina di 4 anni (Di martedì 9 agosto 2022) Primo caso pediatrico di vaiolo delle scimmie in Germania: la giovanissima paziente è una bambina di soli 4 anni residente a Pforzheim nel sud-ovest del Paese. In Germania è stato confermato il Primo caso pediatrico di vaiolo delle scimmie. Si tratta di una bambina di 4 anni che risiede a Pforzheim nel sud-ovest del Paese. La giovanissima paziente a cui è stato diagnosticato il monkeypox vive in una famiglia composta da due adulti che, al loro volta, sono risultati positivi alla malattia. A quanto si apprende, la piccola non è entrata in contatto con nessuno, a eccezione dei parenti. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022)diin: la giovanissima paziente è unadi soli 4residente a Pforzheim nel sud-ovest del Paese. Inè stato confermato ildi. Si tratta di unadi 4che risiede a Pforzheim nel sud-ovest del Paese. La giovanissima paziente a cui è stato diagnosticato il monkeypox vive in una famiglia composta da due adulti che, al loro volta, sono risultati positivi alla malattia. A quanto si apprende, la piccola non è entrata in contatto con nessuno, a eccezione dei parenti. ...

CarloCalenda : Esiste una profonda differenza tra alleanza e sottomissione. Nel primo caso si discute e si trova un compromesso, n… - NicolaPorro : L'#autoelettrica ferma in garage va in fiamme ed #esplode. Il caso (non è il primo) sta facendo discutere ?? - il_burocrate : @PaolaTelesio @silviaaaaa28 A me, se dei politici sono persone perbene, non interessa se sono entrambi deputati/sen… - AntonioOpallo61 : RT @ottogattotto: #Letta rivede al ribasso le aspirazioni del #PD:''Noi primo partito' per un'opposizione più forte in caso di sconfitta'.… - GabrielePersi : @antoanto8483 capisco la tua perenne difficoltà a distinguere fra 'lavoro dove cavolo voglio' e 'smartworking'. Ma… -