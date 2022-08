Notte di San Lorenzo, picco di stelle cadenti tra l’11 e il 13 agosto. Ma ci sarà la Luna piena (Di martedì 9 agosto 2022) Si avvicina il momento in cui sarà possibile vedere “stelle cadenti” della Notte di San Lorenzo. Non si tratta ovviamente di stelle ma Perseidi, uno sciame di meteore che la Terra ad attraversa durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole. Il picco di scintillio in cielo è previsto tra l’11 e il 13 agosto con fino 100 meteore all’ora. Ma dopo un 2021 memorabile, lo spettacolo di quest’anno sarà compromesso dalla Luna piena, allora meglio anticipare le osservazioni di un paio di notti oppure attendere la parte finale della Notte. Le Perseidi sono dovute ai grani di polvere lasciate dalla cometa Swift-Tuttle che bruciano nell’impatto con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Si avvicina il momento in cuipossibile vedere “” delladi San. Non si tratta ovviamente dima Perseidi, uno sciame di meteore che la Terra ad attraversa durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole. Ildi scintillio in cielo è previsto trae il 13con fino 100 meteore all’ora. Ma dopo un 2021 memorabile, lo spettacolo di quest’annocompromesso dalla, allora meglio anticipare le osservazioni di un paio di notti oppure attendere la parte finale della. Le Perseidi sono dovute ai grani di polvere lasciate dalla cometa Swift-Tuttle che bruciano nell’impatto con ...

