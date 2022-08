Milano: investe e uccide 11enne, denunciato per omicidio stradale (Di martedì 9 agosto 2022) Milano, 9 ago. (Adnkronos) - E' stato denunciato per omicidio stradale e fuga il 22enne che si è costituito per aver investito e ucciso la scorsa notte un bambino di 11 anni in via Bartolini, nella periferia nord-ovest di Milano. Il ragazzo, cittadino di origini egiziane, è stato travolto mentre era in sella alla sua bicicletta. L'uomo alla guida dell'auto "non avrebbe mai conseguito la patente", spiegano fonti investigative. Non è ancora chiaro chi sia il proprietario dell'auto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022), 9 ago. (Adnkronos) - E' statopere fuga il 22enne che si è costituito per aver investito e ucciso la scorsa notte un bambino di 11 anni in via Bartolini, nella periferia nord-ovest di. Il ragazzo, cittadino di origini egiziane, è stato travolto mentre era in sella alla sua bicicletta. L'uomo alla guida dell'auto "non avrebbe mai conseguito la patente", spiegano fonti investigative. Non è ancora chiaro chi sia il proprietario dell'auto.

