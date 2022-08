Masters 1000 Montreal 2022, un Berrettini incolore esce al primo turno: Carreno Busta lo travolge in due set (Di martedì 9 agosto 2022) Matteo Berrettini subito fuori dal Masters 1000 di Montreal 2022. Il tennista romano, autore di una prestazione incolore, viene eliminato al primo turno del torneo canadese in due set dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, che rifila all’azzurro un netto e perentorio 6-3 6-2. Buon inizio di partita da parte dello spagnolo che, dopo aver tenuto il proprio turno di servizio, si ritaglia subito una palla break, successivamente cancellata dall’azzurro. Quest’ultimo non appare in grande spolvero, mostrandosi troppo falloso alla battuta, tanto da essere nuovamente costretto ai vantaggi nel sesto game. Il momento di difficoltà del tennista romano prosegue, tant’è che nell’ottavo gioco perde il servizio a zero: ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Matteosubito fuori daldi. Il tennista romano, autore di una prestazione, viene eliminato aldel torneo canadese in due set dallo spagnolo Pablo, che rifila all’azzurro un netto e perentorio 6-3 6-2. Buon inizio di partita da parte dello spagnolo che, dopo aver tenuto il propriodi servizio, si ritaglia subito una palla break, successivamente cancellata dall’azzurro. Quest’ultimo non appare in grande spolvero, mostrandosi troppo falloso alla battuta, tanto da essere nuovamente costretto ai vantaggi nel sesto game. Il momento di difficoltà del tennista romano prosegue, tant’è che nell’ottavo gioco perde il servizio a zero: ...

SportRepubblica : Tennis: Berrettini subito eliminato al Masters 1000 di Montreal - sportal_it : Matteo Berrettini è irriconoscibile: subito fuori a Montreal - sportface2016 : #Masters 1000 #Montreal 2022, un #Berrettini incolore esce al primo turno: #CarrenoBusta lo travolge in due set - MattiaGallo17 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #TENNIS MASTERS 1000 #MONTREAL, #BERRETTINI SCONFITTO DA #CARRENOBUSTA IN DUE SET (6-3, 6-2) #SkySport #SkyTennis - Tomas1374 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #TENNIS MASTERS 1000 #MONTREAL, #BERRETTINI SCONFITTO DA #CARRENOBUSTA IN DUE SET (6-3, 6-2) #SkySport #SkyTennis -