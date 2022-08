Lo slogan «Credo» e il sospetto di una iniziativa elettorale a sorpresa (Di martedì 9 agosto 2022) Da qualche giorno la scritta compare su manifesti e stendardi, ma c’è anche un sito internet e una pagina Facebook. Venerdì sarà svelato che ne è il promotore Leggi su corriere (Di martedì 9 agosto 2022) Da qualche giorno la scritta compare su manifesti e stendardi, ma c’è anche un sito internet e una pagina Facebook. Venerdì sarà svelato che ne è il promotore

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Lo slogan «Credo» e il sospetto di una iniziativa elettorale a sorpresa - Corriere : Lo slogan «Credo» e il sospetto di una iniziativa elettorale a sorpresa - enrico_farda : Ogni politico ha detto tutto e il contrario di tutto. Ti sfido sui fatti: dammi dati macroeconomici sul fallimento… - tizianaguidi1 : @fede_capobianco @FustigatoreIl @ilwate_r @Internauta80 Noi interisti, dobbiamo fare altri tipi di battaglie, per e… - Giovannip1956 : @SoniaTurroni @CarloCalenda ????????mi sforzo di capire e di non ragionare per slogan, Calenda gioca la sua personaliss… -