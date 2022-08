ilGiornale.it

Invece di ascoltare la pancia (del Paese), si concentrano tutti sullo stomaco (dei rivali): è un anticoda campagna elettorale, rispolverato da Matteo Salvini che pare proprio divertirsi nel sfoderare una battuta ormai stantia ma sempre di moda. Quella del Maalox . Tra i medicinali, è ...La sinistra italiana perde il pelo, ma non il. Alle elezioni di settembre si presenta, come al solito frammentata, e quindi perdente già in partenza, con i soliti distinguo, con i soliti puntini, con il solito "se c'è lui non ci sto io", ... L'eterno "vizio" della sinistra per le tasse Comuni, regioni, Stato: la Sinistra, con l'appendice grillina, ovunque governi porta tasse. Senza per questo garantire efficienza economica.