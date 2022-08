Jcpoa, la bozza Ue mette d’accordo tutti. Escluso l’Iran (Di martedì 9 agosto 2022) “È una proposta di pacchetto: non puoi dire che sono d’accordo con pagina 20 e non sono d’accordo con pagina 50. Devi dire sì o no”, spiega parlando con i media un diplomatico europeo che sta lavorando sulla ricomposizione dell’accordo sul nucleare iraniano, il Jcpoa negoziato con le potenze del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e con l’Unione europea. “I negoziatori hanno sfruttato questi giorni di discussioni e colloqui di prossimità tra Stati Uniti e Iran per mettere a punto e affrontare, con aggiustamenti tecnici, una manciata di questioni rimaste nel testo che ho messo sul tavolo lo scorso 21 luglio, in qualità di coordinatore del dossier Jcpoa”, dice Josep Borrell, Alto rappresentante Ue. E ancora: “Ciò che può essere negoziato è stato negoziato ed è ora in un testo finale. Tuttavia, dietro ogni ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) “È una proposta di pacchetto: non puoi dire che sonocon pagina 20 e non sonocon pagina 50. Devi dire sì o no”, spiega parlando con i media un diplomatico europeo che sta lavorando sulla ricomposizione dell’accordo sul nucleare iraniano, ilnegoziato con le potenze del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e con l’Unione europea. “I negoziatori hanno sfruttato questi giorni di discussioni e colloqui di prossimità tra Stati Uniti e Iran perre a punto e affrontare, con aggiustamenti tecnici, una manciata di questioni rimaste nel testo che ho messo sul tavolo lo scorso 21 luglio, in qualità di coordinatore del dossier”, dice Josep Borrell, Alto rappresentante Ue. E ancora: “Ciò che può essere negoziato è stato negoziato ed è ora in un testo finale. Tuttavia, dietro ogni ...

