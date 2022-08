Irama lascia l’Italia? Il cantante svela i suoi progetti per il futuro (Di martedì 9 agosto 2022) Irama sta pensando di andare a vivere fuori dall’Italia? Ecco cosa ha detto il noto cantante in merito ai suoi progetti futuri In passato è diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici 17, dove si è aggiudicato la vittoria grazie al suo incredibile talento. Da quel momento tantissimi sono i successi che è riuscito a conquistare dal punto di vista professionale, i suoi tantissimi fan adorano le sue canzoni. Irama (Screenshot da Instagram)Sembra che il noto cantante voglia far conoscere la sua musica anche fuori dall’Italia ed è per questo che sta pensando di trasferirsi altrove. Dove? In Sud America, lui stesso si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni in un’intervista ... Leggi su vesuvius (Di martedì 9 agosto 2022)sta pensando di andare a vivere fuori dal? Ecco cosa ha detto il notoin merito aifuturi In passato è diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici 17, dove si è aggiudicato la vittoria grazie al suo incredibile talento. Da quel momento tantissimi sono i successi che è riuscito a conquistare dal punto di vista professionale, itantissimi fan adorano le sue canzoni.(Screenshot da Instagram)Sembra che il notovoglia far conoscere la sua musica anche fuori daled è per questo che sta pensando di trasferirsi altrove. Dove? In Sud America, lui stesso si èto sfuggire alcune interessanti rivelazioni in un’intervista ...

gessi_24 : Ma è vera sta cosa che Irama lascia l’Italia? No perché mia madre lo ha letto su Facebook - infoitcultura : Irama ha deciso: lascia l’Italia e vola in America del Sud per far conoscere la sua musica - Quellochetutti1 : #Irama lascia l'Italia! Ecco perché e cosa ha deciso di fare ?? -