QUOTIDIANO NAZIONALE

Lewisaveva davvero pensato anche all'ipotesi del ritiril. Dopo Abu Dhabi "mi sono chiesto se volevo continuare. Ma mi sento ancora in missione, sono convinto che riusciremo a ottenere una vittoria ...... preferisco perdere uno o due decimi "il pilota Ducati " Il test con la Mercedes È un ... Conho passato una bella giornata ma non ne abbiamo parlato". Hamilton confessa: "E’ vero, dopo la sconfitta di Abu Dhabi non ero sicuro di continuare" Lewis Hamilton aveva davvero pensato anche all’ipotesi del ritiril. Dopo Abu Dhabi "mi sono chiesto se volevo continuare. Ma mi sento ancora in missione, sono convinto che riusciremo a ottenere una vi ...L'inglese (sulla copertina di Vanity Fair) ammette di voler correre anche dopo il 2023: "Sarei bugiardo se non dicessi che penso di prolungare. Ancora oggi non trovo le parole per quello che è success ...