Guerra in Ucraina: ecco gli aggiornamenti (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo quasi sei mesi dall'inizio della Guerra in Ucraina, a Kiev continuano ad arrivare gli aiuti dall'Occidente. Scopriamo, insieme, che cosa sta accadendo. Guerra in Ucraina: ecco le parole di Biden Ore 00:12 "Gli Stati Uniti hanno autorizzato il più grande pacchetto di assistenza alla sicurezza per l'Ucraina sino a oggi". Lo ha scritto su Twitter il presidente americano, Joe Biden, a proposito dell'invio di nuove armi a Kiev per un totale di 1 miliardo di dollari. "In questo pacchetto ci sono altre munizioni, armi e attrezzature che aiuterà gli ucraini a soddisfare le loro esigenze di sicurezza e a difendere il loro Paese", ha sottolineato. Zelensky sente Bill Clinton Ore 00:35 Il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato in videoconferenza con Bill ...

