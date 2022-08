Elton John conferma il duetto con Britney Spears

(Di martedì 9 agosto 2022) Londra, 9 ago. (Adnkronos) - Dopo le indiscrezioni latornerà sulla scena musicale per una collaborazione con Sir. È stato lo stessoa pubblicare quella che è stata letta come l'ufficializzazione della notizia e del titolo del brano: la star inglese ha postato infatti le parole 'Hold me closer' accompagnate da una rosa (presente da tempo tutti i post dicome una 'firma') e da un razzo (simbolo invece caro al 'rocket man'). Quello che non è chiaro è se il brano sia un inedito o una cover: i fan dei due si sono infatti sbizzarriti sulle ipotesi perché la frase 'Hold me closer, tiny dancer' ('Tienimi più vicino, piccola ballerina', letteralmente) è presente nel brano 'Tiny dancer' pubblicato da...

Britney Spears, il ritorno coné Hold me closer/ La conferma del duetto Quando porta sul palco la sua arte, Margherita Vicario è sicura di sé: 'Sono maniacale nella cura dei dettagli ...Britney Spears torna sulle scene, in duetto con: l'annuncio Britney Spears esi preparano per il grande duetto tanto atteso dai loro fan! Ebbene sì, due settimane dopo l'annuncio di Veriety, secondo cui le due popstar di fama ...(Adnkronos) – Dopo le indiscrezioni la conferma: Britney Spears tornerà sulla scena musicale per una collaborazione con Sir Elton John. È stato lo stesso Elton a pubblicare quella che è stata letta co ...Britney Spears siglerà il suo ritorno sulle scene come cantante grazie a una collaborazione con Elton John . Da mesi giravano indiscrezioni sul fatto che i due stessero pensando a un lavoro da fare in ...