Elezioni 2022, tavolo centrodestra: programma chiuso, ora bozza ai leader (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Si è tenuto oggi al Senato, presso gli uffici della Lega, il tavolo sul programma del centrodestra. “Non sono previsti altri incontri. Adesso, prima della presentazione ufficiale, la bozza sarà consegnata ai leader dei partiti della coalizione per l’approvazione definitiva” si legge in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Si è tenuto oggi al Senato, presso gli uffici della Lega, ilsuldel. “Non sono previsti altri incontri. Adesso, prima della presentazione ufficiale, lasarà consegnata aidei partiti della coalizione per l’approvazione definitiva” si legge in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - ItaliaViva : Elezioni 2022, @raffaellapaita: 'Terzo Polo opportunità straordinaria anche per la Liguria' - SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - telodogratis : Elezioni 2022, Calenda contro ‘il sondaggista del Pd’ – Video - mixc7 : RT @RadioRadioWeb: ?? 'Ci siamo resi conto che ci voleva un'alternativa politica, non potevamo lasciare il nostro Stato in totale anarchia'.… -