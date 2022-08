“È morta” Il dolore di Francesca Fialdini nel dare la notizia | “Non doveva andare così”

Aiphos2 : RT @FQMagazineit: Morta Olivia Newton-John, la figlia Chloe affida a questi scatti il suo dolore: il post d’addio sui social commuove i fan… - derrymilano : @RestoFerma @Teresatherry0 27 anni, due figli, novax , ha preso il covid , è arrivata da noi in condizioni disperat… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Morta Olivia Newton-John, la figlia Chloe affida a questi scatti il suo dolore: il post d’addio sui social commuove i fan… - AnnalisaAntas : RT @ParcodiGiacomo: Anno 2019: “Tafida? È morta ormai. Per il suo best interest bisogna staccare il ventilatore”. Così il Royal London Hosp… - lacittanews : Grande dolore e incredulità ai funerali di Chiara Mastrojanni, morta a 23 anni a causa di un incidente. Profondo… -

... Vincenzo Semeraro , ha voluto dedicare a Donatella, la 27ennesuicida in carcere a Verona. ... Inutile dire che la sensazione che provo è quella di sgomento e... So che avrei potuto fare di ...' Se in carcere muore una ragazza di 27 anni così come èDonatella, significa che tutto il ... Inutile dire che la sensazione che prov o - rivela Semeraro - è quella di sgomento e... So che ...CAMPOBASSO – “Esprimo un sentimento di profondo dolore a nome dell’intera comunità di Mirabello Sannitico per la prematura scomparsa di Asmir. Era un ragazzo che conoscevo, un ragazzo modello”. Così, ...Donatella, giovane di 27 anni, è morta suicida in carcere a Verona: al suo funerale la lettera del giudice di sorveglianza fa commuovere i presenti ...