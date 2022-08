Di Marzio | #Calciomercato #SerieC LIVE | @ImoleseCalcio | sinergia con lo @acspezia | oltre a…

(Di martedì 9 agosto 2022) Diha appena twittato una notizia molto interessante che farà parlare di sé nelle prossime ore:con lo @a Laurens Serpe, vicini Gianluca Scremin e Ognjen Stijepovichttps://t.co/kcWOQB5YTb — Gianluca Di(@Di) August 5, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Diha attualmente raccolto 0 retweet e 56 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca DiL'articolo Di, ...

Sky, Sirigu Napoli: accordo trovatoNapoli - Da Gianluca Didi Sky Sport arrivano gli aggiornamenti sull'accordo trovato dal Napoli con Sirigu : CalcioNapoli24.it è ...Per Gianluca Di, lo United avrebbe già formulato una prima proposta da 9 milioni di euro, rifiutata dal Bologna, ma è probabile che il club inglese alzi l'offerta. Arnautovic - Manchester ...Le prime parole del centrocampista spagnolo 15.34 – Visite mediche in corso per lo spagnolo. Ecco lo scatto pubblicato da Gianluca Di Marzio. #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, in corso le visite me ...Il giornalista ha annunciato la cessione sul suo profilo social. Il centrocampista si trasferirà in Francia a titolo definitivo. La Roma incasserà 11 milioni ...