Casalino dice che non si candida perché è vittima del pregiudizio come ex concorrente del “Grande Fratello” (Di martedì 9 agosto 2022) Se l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi non sarà candidata del Movimento Cinque Stelle per la regola dei due mandati, il portavoce di Giuseppe Conte Rocco Casalino ha scelto invece di non correre. E al Corriere spiega il perché della sua rinuncia. «È giusto così: ho capito che la mia presenza in lista avrebbe scatenato polemiche e l’ultima cosa che voglio è arrecare un danno al Movimento o a Conte, a cui mi lega un rapporto di stima e affetto», dice. «Chiariamolo subito: io non avrei mai chiesto di essere messo in liste bloccate o di avere un collegio sicuro. Volevo poter partecipare alle parlamentarie come tutti, volevo giocarmela. E comunque, conoscendo Conte, lui non mi avrebbe mai blindato con una candidatura sicura, mai». In realtà, a Roma si dice che lei abbia ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 agosto 2022) Se l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi non saràta del Movimento Cinque Stelle per la regola dei due mandati, il portavoce di Giuseppe Conte Roccoha scelto invece di non correre. E al Corriere spiega ildella sua rinuncia. «È giusto così: ho capito che la mia presenza in lista avrebbe scatenato polemiche e l’ultima cosa che voglio è arrecare un danno al Movimento o a Conte, a cui mi lega un rapporto di stima e affetto»,. «Chiariamolo subito: io non avrei mai chiesto di essere messo in liste bloccate o di avere un collegio sicuro. Volevo poter partecipare alle parlamentarietutti, volevo giocarmela. E comunque, conoscendo Conte, lui non mi avrebbe mai blindato con unatura sicura, mai». In realtà, a Roma siche lei abbia ...

