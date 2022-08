Atalanta, allenamento davanti a 9.000 tifosi. Cori e striscioni per Palomino (Di martedì 9 agosto 2022) L’Atalanta apre le porte di Zingonia. Circa 9.000 tifosi hanno assistito alla seduta della squadra di Gian Piero Gasperini. Tanti i Cori di sostegno nei confronti del tecnico di Grugliasco e della compagine orobica. Ma non solo. I tifosi hanno anche esposto uno striscione dedicato a José Luis Palomino, sospeso in via precauzionale per essere risultato positivo al Clostebol Metabolita: “Palomino hombre vertical”, la scritta, con tanti Cori a sostegno del difensore argentino. “E’ emozionante vedervi così, tutti i nuovi sono rimasti colpiti, siete unici è fondamentali”, ha ringraziato il pubblico Antonio Percassi. Fermi Davide Zappacosta e Merih Demiral, che hanno svolto una seduta differenziata nell’allenamento mattutino. Inoltre al termine ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) L’apre le porte di Zingonia. Circa 9.000hanno assistito alla seduta della squadra di Gian Piero Gasperini. Tanti idi sostegno nei confronti del tecnico di Grugliasco e della compagine orobica. Ma non solo. Ihanno anche esposto uno striscione dedicato a José Luis, sospeso in via precauzionale per essere risultato positivo al Clostebol Metabolita: “hombre vertical”, la scritta, con tantia sostegno del difensore argentino. “E’ emozionante vedervi così, tutti i nuovi sono rimasti colpiti, siete unici è fondamentali”, ha ringraziato il pubblico Antonio Percassi. Fermi Davide Zappacosta e Merih Demiral, che hanno svolto una seduta differenziata nell’mattutino. Inoltre al termine ...

sportface2016 : #Atalanta, allenamento davanti a 9.000 tifosi. Cori e striscioni per #Palomino - Sergio34858698 : RT @Maglia_Sudata: ?? IN DIRETTA DALLO STADIO Ci vediamo su Twitch alle 19:50, con il nostro Franz allo stadio per l’allenamento a porte ap… - 71locatelli : RT @Maglia_Sudata: ?? IN DIRETTA DALLO STADIO Ci vediamo su Twitch alle 19:50, con il nostro Franz allo stadio per l’allenamento a porte ap… - Carlo_Canavesi : RT @Maglia_Sudata: ?? IN DIRETTA DALLO STADIO Ci vediamo su Twitch alle 19:50, con il nostro Franz allo stadio per l’allenamento a porte ap… - Maglia_Sudata : ?? IN DIRETTA DALLO STADIO Ci vediamo su Twitch alle 19:50, con il nostro Franz allo stadio per l’allenamento a por… -