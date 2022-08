Ashton Kutcher racconta della malattia: “Non riuscivo a vedere, sentire e camminare” (Di martedì 9 agosto 2022) Solo adesso che sta bene Ashton Kutcher è riuscito a parlare della malattia, dei problemi di salute che due anni fa l’hanno fermato compromettendo per un anno la vista, l’udito, il suo equilibrio. Non riusciva a camminare ma trova la forza di parlarne solo adesso. Ashton Kutcher ha raccontato della malattia e della grave forma da cui è stato aggredito durante il programma Running Wild with Bear Grylls: The Challenge. Lo vedremo in onda su National Geographic ma ecco cosa ha raccontato l’attore, come è venuto fuori dal suo incubo scoprendo della malattia autoimmune. La malattia di Ashton Kutcher una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 agosto 2022) Solo adesso che sta beneè riuscito a parlare, dei problemi di salute che due anni fa l’hanno fermato compromettendo per un anno la vista, l’udito, il suo equilibrio. Non riusciva ama trova la forza di parlarne solo adesso.hatograve forma da cui è stato aggredito durante il programma Running Wild with Bear Grylls: The Challenge. Lo vedremo in onda su National Geographic ma ecco cosa hato l’attore, come è venuto fuori dal suo incubo scoprendoautoimmune. Ladiuna ...

vodkaaastraight : RT @L0r3nz4__: Mila Kunis e Ashton Kutcher decisamente la mia royal couple, si conoscono da vent'anni, sposati in gran segreto, hanno due f… - jennyandthekids : quali sono i migliori film romantici? e perché proprio quelli con ashton kutcher? - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Ashton Kutcher e la malattia: “Sono fortunato ad essere vivo. Non sapevo se sarei mai tornato a vedere, sentire, camminar… - charlie0960mz : RT @Corriere: Ashton Kutcher racconta: «La vasculite mi ha impedito di vedere, sentire e camminare per un anno» - Corriere : Ashton Kutcher racconta: «La vasculite mi ha impedito di vedere, sentire e camminare per un anno» -