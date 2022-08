VIDEO | INSIGNE parla del Napoli | “ADDIO? HO UN SOLO RIMPIANTO!”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 agosto 2022) Lorenzo, attaccante del Toronto, ha rilasciato oggi un’intervista ai microfoni del GR1 di Rai Radio 1,ndo della nuova esperienza in Canada ma anche della nostalgia di. Ecco quanto evidenziato: “Dimi manca tutto e appena avrò tempo tornerò sicuramente per seguire ilda vicino. Non vedo l’ora che inizi il campionato italiano, perché io sono un tifosissimo dele ho già organizzato tutto per vedere le partite. E come ho augurato ai miei compagni spero che vincano il campionato. “Dispiace tanto che io, Mertens, Koulibaly e anche Ghoulam siamo andati via insieme. Abbiamo dato tanto ale c’è dispiacere, però purtroppo la vita è così, sicuramente tutti e tre rimarremo sempre attaccati ae faremo sempre ...