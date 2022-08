Vicini alla chiusura del colpo Raspadori al Napoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo dei giochi: in seguito alle cessioni eccellenti di Insigne, Koulibaly, Mertens e Ospina, nelle ultime ore è quasi ufficiale anche l’addio di Fabian Ruiz, che andrà al Paris Saint-Germain. Il campionato è ormai prossimo all’inizio della nuova stagione e la società azzurra dovrà ricorrere subito ai ripari, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo ed il centrocampo. In questi ultimi giorni si è fatta sempre più calda la pista Giacomo Raspadori del Sassuolo, obiettivo principale del ds Giuntoli e del presidente De Laurentiis. La società partenopea, dopo il recente incontro a Castel di Sangro con la dirigenza neroverde non andato a buon fine, vuole a tutti i costi stringere i tempi e raggiungere l’accordo così da regalare a mister Spalletti un giocatore importante e pedina jolly della ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Il calciomercato delè entrato nel vivo dei giochi: in seguito alle cessioni eccellenti di Insigne, Koulibaly, Mertens e Ospina, nelle ultime ore è quasi ufficiale anche l’addio di Fabian Ruiz, che andrà al Paris Saint-Germain. Il campionato è ormai prossimo all’inizio della nuova stagione e la società azzurra dovrà ricorrere subito ai ripari, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo ed il centrocampo. In questi ultimi giorni si è fatta sempre più calda la pista Giacomodel Sassuolo, obiettivo principale del ds Giuntoli e del presidente De Laurentiis. La società partenopea, dopo il recente incontro a Castel di Sangro con la dirigenza neroverde non andato a buon fine, vuole a tutti i costi stringere i tempi e raggiungere l’accordo così da regalare a mister Spalletti un giocatore importante e pedina jolly della ...

