Tutto il reggae di Rototom Sunsplash Festival

Leggi su atomheartmagazine

(Di lunedì 8 agosto 2022) Al via dal 16 al 22 agosto a Benicàssim (Spagna) la 27ma edizione del, ileuropeo più importante nel suo genere, già premiato dall’UNESCO nel 2010 con un riconoscimento come evento che promuove la cultura della pace. Dopo due anni di silenzio imposti dall’emergenza Covid, iltorna con un ricco programma di eventi musicali, contenuti culturali, arte, food e la tipica accoglienza che ha sempre contraddistinto l’evento. Nei 7 giorni della manifestazione oltre 100 artisti da 20 paesi diil mondo, più di 50 concerti, 25 sound system, 20 aree su una superficie complessiva di oltre 130mila MQ. Completa la manifestazione un ricco programma di attività per tutti i tipi di pubblico. Nelle venti aree in cui è suddiviso il, ci sarà ampio ...