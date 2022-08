"Tu hai un coltello...": l'attacco senza precedenti a Calenda, dal Pd i "versi del veleno" (Di lunedì 8 agosto 2022) La guerra tra Pd e Calenda non accenna a spegnersi. Ad accendere lo scontro ora ci pensa il piddino Roberto Morassut. Sui social, il dem ha pubblicato alcuni versi in romanesco (che tanto ricordano lo stile di Trilussa) che sono un attacco senza se e senza ma a Calenda. Parole che, slegate dai versi, suonano come un bicchiere pieno di veleno dedicato al leader di Azione. I versi della poesia dell'onorevole dem sono piuttosto duri e abbastanza diretti. "Co' li capricci nun fai tanta strada", attacca Morassut contro Calenda dopo il crac annunciato in diretta tv dallo studio della Annunziata. Per poi passare all'affondo: "C'hai un cortellino ar posto de la spada". Infine il monito: "Nun porta lontano er tradimento". Ecco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) La guerra tra Pd enon accenna a spegnersi. Ad accendere lo scontro ora ci pensa il piddino Roberto Morassut. Sui social, il dem ha pubblicato alcuniin romanesco (che tanto ricordano lo stile di Trilussa) che sono unse ema a. Parole che, slegate dai, suonano come un bicchiere pieno didedicato al leader di Azione. Idella poesia dell'onorevole dem sono piuttosto duri e abbastanza diretti. "Co' li capricci nun fai tanta strada", attacca Morassut controdopo il crac annunciato in diretta tv dallo studio della Annunziata. Per poi passare all'affondo: "C'hai un cortellino ar posto de la spada". Infine il monito: "Nun porta lontano er tradimento". Ecco ...

