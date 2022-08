Tragedia di notte: una coppia falciata da un’auto durate un attraversamento. Il pirata fugge via (Di lunedì 8 agosto 2022) Scauri. Una donna in compagnia di un suo amico. Entrambi stavano passeggiando, probabilmente di rientro da una serata di insieme, quando all’improvviso qualcosa ha stravolto completamente le loro vite. Al momento di attraversare la strada, infatti, un’auto è sopraggiunta e, senza fermarsi, li ha investiti in pieno. Il fatto è accaduto ieri notte, intorno alle 3 del mattino sulla Via Appia a Scauri. Investiti di notte sulla Via Appia Il conducente di una Fiat Panda, un uomo di 44 anni di Minturno li ha centrati durante l’attraversamento – come riportato anche da il Messaggero – ma quel che è peggio, di primo acchito non si è neppure fermato per prestare soccorso e si è rapidamente allontanato facendo perdere le proprie tracce. Tra le due vittime, ad avere la peggio è stata la donna, trasportata d’urgenza presso il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) Scauri. Una donna in compagnia di un suo amico. Entrambi stavano passeggiando, probabilmente di rientro da una serata di insieme, quando all’improvviso qualcosa ha stravolto completamente le loro vite. Al momento di attraversare la strada, infatti,è sopraggiunta e, senza fermarsi, li ha investiti in pieno. Il fatto è accaduto ieri, intorno alle 3 del mattino sulla Via Appia a Scauri. Investiti disulla Via Appia Il conducente di una Fiat Panda, un uomo di 44 anni di Minturno li ha centrati durante l’– come riportato anche da il Messaggero – ma quel che è peggio, di primo acchito non si è neppure fermato per prestare soccorso e si è rapidamente allontanato facendo perdere le proprie tracce. Tra le due vittime, ad avere la peggio è stata la donna, trasportata d’urgenza presso il ...

