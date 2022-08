Roma, il Celta Vigo annuncia un principio d’accordo con i giallorossi per Carles Perez (Di lunedì 8 agosto 2022) Carles Perez è virtualmente un calciatore del Celta Vigo. Il club spagnolo infatti ha annunciato, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, un principio d’accordo con la Roma. La trattativa sarà completata nel momento in cui l’attaccante svolgerà e supererà le visite mediche, procedendo poi con la firma del contratto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022)è virtualmente un calciatore del. Il club spagnolo infatti hato, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, uncon la. La trattativa sarà completata nel momento in cui l’attaccante svolgerà e supererà le visite mediche, procedendo poi con la firma del contratto. SportFace.

