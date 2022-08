Piazza Carità, senza assicurazione investe vigile che prova a multarlo: denunciato (Di lunedì 8 agosto 2022) In Piazza Carità, a Napoli, un automobilista ha tentato la fuga con la sua vettura, investendo uno dei due agenti della Polizia municipale, per evitare la multa. Durante lo svolgimento delle attività di controllo alla prevenzione e repressione di illeciti amministrativi e al Codice della Strada due agenti della Polizia Municipale, in Piazza Carità a Leggi su 2anews (Di lunedì 8 agosto 2022) In, a Napoli, un automobilista ha tentato la fuga con la sua vettura,ndo uno dei due agenti della Polizia municipale, per evitare la multa. Durante lo svolgimento delle attività di controllo alla prevenzione e repressione di illeciti amministrativi e al Codice della Strada due agenti della Polizia Municipale, in

soloperle : Attualmente in un bar tipo ascoltando una band live dove lei è una dea scesa in terra bellissima abito da sera cape… - chiara4eyes : @SionRomina È uno spezzone decontestualizzato. La sua era una provocazione se si ascolta l'intervista integrale il… - marcogue1983 : io me li ricordo in piazza contro la gelmini quelli che mo stanno con quelli che si candidano con la gelmini. per c… - monda66 : RT @oss_romano: #5Agosto #Roma A Tor Bella Monaca c'è una piazza su una delle torri recuperate al degrado: il progetto 'Livingtower'; gli u… - lilisegunda : RT @oss_romano: #5Agosto #Roma A Tor Bella Monaca c'è una piazza su una delle torri recuperate al degrado: il progetto 'Livingtower'; gli u… -