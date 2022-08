MotoGP, test preseason 2023 in Malesia e Portogallo: le date provvisorie (Di lunedì 8 agosto 2022) Sono state rese note le date provvisorie dei test MotoGP in occasione della pre-season 2023. Dal 5 al 7 febbraio tester ufficiali e rookie scenderanno in pista a Sepang (Malesia), mentre il turno dei piloti ufficiali sarà dal 10 al 12 febbraio. Un mese dopo, più precisamente l’11 e il 12 marzo, sarà invece l’Autodromo di Portimao (Portogallo) ad ospitare il paddock. Per le classi minori, ovvero Moto2 e Moto3, appuntamento dal 17 al 19 marzo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Sono state rese note ledeiin occasione della pre-season. Dal 5 al 7 febbraioer ufficiali e rookie scenderanno in pista a Sepang (), mentre il turno dei piloti ufficiali sarà dal 10 al 12 febbraio. Un mese dopo, più precisamente l’11 e il 12 marzo, sarà invece l’Autodromo di Portimao () ad ospitare il paddock. Per le classi minori, ovvero Moto2 e Moto3, appuntamento dal 17 al 19 marzo. SportFace.

