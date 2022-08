Maxitruffa in hotel a Rimini | 500 pagano la caparra per una camera che non c’è | titolari spariti

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 agosto 2022) Un’ottima sistemazione per il pernottamento anei giorni vicini a Ferragosto. È questo quello che credevano di aver trovato in molti per le vacanze, ma all’arrivo hanno trovato tutt’altro: alcuni una struttura sold-out, altri, che invece avevano pagato la pensione completa, si sono ritrovati la cucina chiusa. L’albergo in questione è una due stelle della frazione Marebello, che da questa mattina, 8 agosto, è trafficata da clienti arrabbiati che lamentano di essere stati truffati. «Siamo venuti ora e non c’è nessuna stanza», dice una signora che aveva prenotato fino al 15 agosto con il marito e il nipote da Arezzo. Non riescono ad avere chiarimenti: i proprietari della struttura non si sono ancora fatti avanti e non sono raggiungibili. Presenti però ci sono i dipendenti dell’, i quali riferiscono che la colpa non è ...