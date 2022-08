Martinenghi | ' Siamo in casa | un sogno' - Sport - quotidiano net

Anche se per la prima volta manca Federica Pellegrini (che a Roma sarà in veste di madrina): "La sua assenza si sente " ha detto" però è bello pensare che con il suo addioarrivati ...... "Sarà bello confrontarsi con lui, mettersi in gioco e per me farlo in casa" prosegue... "La sua assenza si sente - dice ancora il ranista - però è bello pensare che con il suo addio...Niccolò Martinenghi è uno degli azzurri più attesi agli Europei di nuoto al via giovedì, soprattutto perché vi arriva da campione del mondo in carica. Dopo aver vinto i 100 metri ai mondiali di Budape ...La nostra prima medaglia in vasca si racconta: "A Monaco '72 ero sola, agli Europei di Roma siamo uno squadrone" ...