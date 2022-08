La Regina Elisabetta è pronta per l’ultimo saluto: il suo addio alla corona (Di lunedì 8 agosto 2022) La tanto amata Regina Elisabetta, come fece a suo tempo il marito Filippo di Edimburgo, ha dato le disposizioni per il suo funerale. Ancora una volta la sovrana mostra quanto tiene ai suoi sudditi cercando di guidarli per qualche giorno ancora dopo la sua morte prima dell’addio definitivo. Anche dopo la sua morte, la Regina Elisabetta II non vuole lasciare al loro destino i suoi amati sudditi in un momento di tanto sgomento per loro e quindi come ultimo atto da buona sovrana è stato fatto questo piano denominato “Operazione London Bridge”. Ma che cosa prevede nel dettaglio questa misteriosa procedura che durerà pare 10 giorni? La domanda è; questo tempo sarà sufficiente per i sudditi ad elaborare il lutto di una simile grande perdita e per imparare ad amare i nuovi sovrani? Ultimo ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 agosto 2022) La tanto amata, come fece a suo tempo il marito Filippo di Edimburgo, ha dato le disposizioni per il suo funerale. Ancora una volta la sovrana mostra quanto tiene ai suoi sudditi cercando di guidarli per qualche giorno ancora dopo la sua morte prima dell’definitivo. Anche dopo la sua morte, laII non vuole lasciare al loro destino i suoi amati sudditi in un momento di tanto sgomento per loro e quindi come ultimo atto da buona sovrana è stato fatto questo piano denominato “Operazione London Bridge”. Ma che cosa prevede nel dettaglio questa misteriosa procedura che durerà pare 10 giorni? La domanda è; questo tempo sarà sufficiente per i sudditi ad elaborare il lutto di una simile grande perdita e per imparare ad amare i nuovi sovrani? Ultimo ...

