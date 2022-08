Juventus, Gazzetta: “La pista Kostic è sempre più aperta” (Di lunedì 8 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la strada che porta verso Kostic è davvero libera, ma ci sono da limare i dettagli dell’offerta. “Countdown La Juve conta di chiudere la pratica in giornata, definendo le modalità dei bonus da riconoscere all’Eintracht Francoforte. Sinora dalla Continassa è partita un’offerta che prevede una parte fissa di 12 milioni di euro, con l’aggiunta di 3 milioni per quella variabile. Dal canto suo il nazionale serbo ha già salutato tutti, tifosi compresi ed è pronto a sbarcare a Torino. Nei piani bianconeri Kostic dovrebbe mettersi a disposizione di Allegri già mercoledì, alla ripresa degli allenamenti: in modo da poter essere agli ordini del tecnico per il debutto in campionato con il Sassuolo. Ma è chiaro che la fumata grigio/nera per Morata rimescola forzatamente ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 8 agosto 2022)- Come riporta lala strada che porta versoè davvero libera, ma ci sono da limare i dettagli dell’offerta. “Countdown La Juve conta di chiudere la pratica in giornata, definendo le modalità dei bonus da riconoscere all’Eintracht Francoforte. Sinora dalla Continassa è partita un’offerta che prevede una parte fissa di 12 milioni di euro, con l’aggiunta di 3 milioni per quella variabile. Dal canto suo il nazionale serbo ha già salutato tutti, tifosi compresi ed è pronto a sbarcare a Torino. Nei piani bianconeridovrebbe mettersi a disposizione di Allegri già mercoledì, alla ripresa degli allenamenti: in modo da poter essere agli ordini del tecnico per il debutto in campionato con il Sassuolo. Ma è chiaro che la fumata grigio/nera per Morata rimescola forzatamente ...

