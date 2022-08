Italexit, Ilaria Brunelli correrà in collegio di Vicenza 2: Con Paragone per battaglie autonomiste (Di lunedì 8 agosto 2022) Novità al nord in vista del voto, dove si prova a compattare il fronte autonomista. Che trova sponda anche in Italexit: “Correrò nel collegio di Vicenza 2, sia all’uninominale che per il proporzionale”, dice all’AdnKronos Ilaria Brunelli, consigliera capogruppo di maggioranza a Bassano del Grappa, già agli onori della cronaca per avere stracciato il green pass e da sempre autonomista convinta. La Brunelli è uno dei nomi che andranno in lista con la formazione creata a Paragone, rumors danno con Italexit almeno altri due autonomisti, Francesca Losi, di Lecco, già attivista della Lega e Roberto Maggi, collaboratore di Radio Libertà, entrambi aderenti a ‘Autonomia e Libertà’, il gruppo fondato dall’ex ministro della Giustizia della Lega, Roberto Castelli. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) Novità al nord in vista del voto, dove si prova a compattare il fronte autonomista. Che trova sponda anche in: “Correrò neldi2, sia all’uninominale che per il proporzionale”, dice all’AdnKronos, consigliera capogruppo di maggioranza a Bassano del Grappa, già agli onori della cronaca per avere stracciato il green pass e da sempre autonomista convinta. Laè uno dei nomi che andranno in lista con la formazione creata a, rumors danno conalmeno altri due autonomisti, Francesca Losi, di Lecco, già attivista della Lega e Roberto Maggi, collaboratore di Radio Libertà, entrambi aderenti a ‘Autonomia e Libertà’, il gruppo fondato dall’ex ministro della Giustizia della Lega, Roberto Castelli. ...

