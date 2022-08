Il Lipsia pareggia nonostante il dominio | Nkunku non basta è 1 - 1 a Stoccarda

CalcioPillole : #Bundesliga, il #Lipsia pareggia a #Stoccarda: non basta il gol di #Nkunku. - baxxi3b : UHHH per poco il Lipsia non pareggia ?? -

Corriere dello Sport

Alla prima di campionato in Bundesliga ilha affrontato lo Stoccarda ma alla Mercedes - Benz Arena non va oltre al pareggio nonostante il gol ...- Augusta 15:30- Colonia 15:30 Hoffenheim - VfL Bochum 15:30 Hertha Berlino - Eintracht F. ... Il Liverpool... Il Lipsia pareggia nonostante il dominio, 1-1 a Stoccarda Alla prima di campionato in Bundesliga il Lipsia affronta lo Stoccarda ma alla Mercedes-Benz Arena non va oltre al pareggio ...Bologna, 8 agosto 2022 - La nuova stagione 2022/2023 di Bundesliga è ufficialmente cominciata. Il Bayern Monaco sembra sulla buona strada per candidarsi come dominatore per l'undicesima stagione conse ...