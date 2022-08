Eroe “per caso” | Salva da morte certa 5 fratelli tra cui una bimba piccola (Di lunedì 8 agosto 2022) Non tutti i mali vengono per nuocere. Così è stato per un giovane statunitense che, al termine di una brutta giornata, si è trovato, per vie traverse, in una situazione drammatica, che, in modo inimmaginabile gli ha cambiato la vita. Il 25enne Nicholas Bostic aveva avuto un’animata discussione con la fidanzata, conclusasi senza alcun chiarimento. L'articolo Eroe “per caso” Salva da morte certa 5 fratelli tra cui una bimba piccola proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 8 agosto 2022) Non tutti i mali vengono per nuocere. Così è stato per un giovane statunitense che, al termine di una brutta giornata, si è trovato, per vie traverse, in una situazione drammatica, che, in modo inimmaginabile gli ha cambiato la vita. Il 25enne Nicholas Bostic aveva avuto un’animata discussione con la fidanzata, conclusasi senza alcun chiarimento. L'articolo“perdatra cui unaproviene da La Luce di Maria.

acmilan : Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L'eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in… - LuigiPa70 : RT @Aless_Volpes: Il proprietario di un negozio nella strada dove abito io, per mesi mi ha preso per il culo: -Hai fatto la prima dose? Br… - AMinghetti : RT @Aless_Volpes: Il proprietario di un negozio nella strada dove abito io, per mesi mi ha preso per il culo: -Hai fatto la prima dose? Br… - ellygatta81 : RT @Aless_Volpes: Il proprietario di un negozio nella strada dove abito io, per mesi mi ha preso per il culo: -Hai fatto la prima dose? Br… - GiusPecoraro : RT @Aless_Volpes: Il proprietario di un negozio nella strada dove abito io, per mesi mi ha preso per il culo: -Hai fatto la prima dose? Br… -