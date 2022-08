Elezioni, Pizzarotti sceglie Renzi: Non ha partecipato a balletti indecorosi (Di lunedì 8 agosto 2022) “Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con Matteo Renzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista”. Lo scrive su Twitter Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) “Dopo molti giorni di, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha. Saremo con Matteoe con chi crede nel nostro progetto civico e riformista”. Lo scrive su Twitter Federico, ex sindaco di Parma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

