Elezioni | Calenda | Servono undici termovalorizzatori | se necessario militarizzati E anche due rigassificatori

"Abbiamo bisogno di undici termovalorizzatori e di due rigassificatori, benissimo discutete con le comunità ma poi si fanno e se è il caso si militarizzano i siti". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, in un video pubblicato su Twitter. "Ci sono cose che non sono né di destra, né di sinistra, ma di buon senso", aggiunge. "Non se ne può più, mi ricordo la battaglia sul Tap, quello che diceva Emiliano e compagnia cantando, poi oggi il Tap ci aiuta fortissimamente a differenziare l'approvvigionamento dal gas russo".

