Elezioni 2022 | Calenda rompe con Pd Letta | Noi andiamo avanti

(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) - Carloil patto con il Pd in vista dellepolitiche del 25 settembre. "L'unico alleato possibile persia", è la replica del segretario demche chiude a M5S. Intanto il leader di Italia Viva Renzi apre a un dialogo con Azione nel nome del Terzo Polo che Renzi definisce "opportunità straordina"."Non intendo andarecon l'alleanza con il Pd", annuncia il leader d Azione Carloospite di 'Mezz'ora in più' di Lucia Annunziata. E dopo aver affermato di averlo già comunicato a Enrico, sottolinea: "Non mi sento a mio agio, non c'è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così, ho comunicato ai vertici ...

L'Indro

La frase cult di Nanni Moretti in Bianca (1984) trova perfetta aderenza nella giornata politica di ieri, domenica 7 agosto. Trentotto anni dopo quell'asserzione perfetta, presto diventata ...CALENDA STRAPPA PATTO PD,/ Letta "aiuta la destra. No alleanze con M5s" Quando il nuovo partito vede la luce è al potere da un anno: anche se la vittoria elettorale di Prodi 2 del 2006 ... Elezioni 2022: Calenda all'ennesima giravolta — L'Indro (Adnkronos) – Carlo Calenda rompe il patto con il Pd in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. “L’unico alleato possibile per Calenda sia Calenda”, è la replica del segretario dem Letta ...«Ora bisogna amministrare il vantaggio, l’importante è non dividerci». Mentre il tavolo degli sherpa del centrodestra completa la mappa dei collegi da distribuire ...