(Di lunedì 8 agosto 2022)lapiùdel, lesonoda filamenti di Dna di appena 7e possono girare fino a 10 volte al secondo. Un passo fondamentale nel settore delle macchine molecolari, realizzato da ricercatori dell’università di Delft nei Paesi Bassi e descritto su Nature Physics. Realizzare macchine, più o meno complicate, ma delle dimensioni di poche molecole, è uno dei grandi obiettivi della chimica degli ultimi anni i cui primi importanti passi furono riconosciuti con un premio Nobel nel 2016. Un nuovo importante passo in avanti nella capacità di riuscire in qualche modo e replicare su scala piccolissima ingranaggi e meccanismi simili a quelli del macroarriva ora dai ricercatori dell’università di Delft che sono ...

Eposmail : RT @BusaFabio: basta che ci sia vento ?????? ?? - PoliteKosmo : RT @BusaFabio: basta che ci sia vento ?????? ?? - BusaFabio : basta che ci sia vento ?????? ?? - Clarembaldo : RT @jacopogiliberto: nei giorni scorsi è avvenuto il 1° parallelo della turbina a vapore da 430mw del nuovo ciclo combinato della centrale… -

Il Denaro

lapiù piccola del mondo, le eliche sono fatte da filamenti di Dna di appena 7 nanometri e possono girare fino a 10 volte al secondo. Un passo fondamentale nel settore delle macchine ......impedirebbero un normale raffreddamento e produrrebbero rumore entrando a contatto con la. ... Allora, se il frigorifero fa rumore e non raffredda2 interventi da eseguire, controllando ... Ecco la turbina più piccola del mondo, eliche fatte di Dna di 7 nanometri - Ildenaro.it Ecco la turbina più piccola del mondo, le eliche sono fatte da filamenti di Dna di appena 7 nanometri e possono girare fino a 10 volte al secondo. Un passo fondamentale nel settore delle macchine mole ...Mosca ha dichiarato di non aver ancora ricevuto i documenti necessari per poter lavorare in sicurezza, ma per la Germania è l’ennesima scusa.