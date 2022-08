È morto Roger E. Mosley, il mitico pilota di elicotteri di Magnum P.I. (Di lunedì 8 agosto 2022) Si è spento a 83 anni per colpa di un incidente stradale a Los Angeles Roger E. Mosley, ricordato da tutti come Theodore 'TC' Calvin, il mitico pilota di elicotteri a fianco di Tom Selleck in Magnum P. Leggi su globalist (Di lunedì 8 agosto 2022) Si è spento a 83 anni per colpa di un incidente stradale a Los AngelesE., ricordato da tutti come Theodore 'TC' Calvin, ildia fianco di Tom Selleck inP.

