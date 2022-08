Donatella, suicida in carcere a 27 anni. L'ultima lettera al fidanzato: Perdonami amore mio, sii forte, ti amo e scusami' (Di lunedì 8 agosto 2022) Si è suicidata in carcere a 27 anni inalando gas da un fornelletto. Così è morta Donatella , detenuta nella casa circondariale di Montorio ( Verona ). La giovane donna era originaria dell'Albania ma ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 agosto 2022) Si èta ina 27inalando gas da un fornelletto. Così è morta, detenuta nella casa circondariale di Montorio ( Verona ). La giovane donna era originaria dell'Albania ma ...

