Di Maio rientra dalla finestra: grazie Calenda (Di lunedì 8 agosto 2022) C’è un dettaglio cui forse il fine stratega Carlo Calenda non ha pensato. O forse sì. Se il suo obiettivo era quello di evitare che ex Cinque Stelle e “signori del No” entrassero di nuovo in parlamento, come la truppa di Luigi Di Maio, beh: la sua decisione di stracciare il patto con Enrico Letta ha un primo, immediato effetto. Quello di permettere a Giggino ‘a cartelletta di rientrare dalla finestra. Può stappare champagne, il ministro degli Esteri. Non appena Calenda si è presentato dalla Annunziata per strappare il contratto stipulato tre giorni prima con il Pd, il leader di Impegno Civico avrà stappato champagne. Forse pure due bottiglie. Perché tra le clausole imposte da Azione ai dem c’era il divieto di candidare “personalità divisive” nei collegi uninominali, ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 8 agosto 2022) C’è un dettaglio cui forse il fine stratega Carlonon ha pensato. O forse sì. Se il suo obiettivo era quello di evitare che ex Cinque Stelle e “signori del No” entrassero di nuovo in parlamento, come la truppa di Luigi Di, beh: la sua decisione di stracciare il patto con Enrico Letta ha un primo, immediato effetto. Quello di permettere a Giggino ‘a cartelletta dire. Può stappare champagne, il ministro degli Esteri. Non appenasi è presentatoAnnunziata per strappare il contratto stipulato tre giorni prima con il Pd, il leader di Impegno Civico avrà stappato champagne. Forse pure due bottiglie. Perché tra le clausole imposte da Azione ai dem c’era il divieto di candidare “personalità divisive” nei collegi uninominali, ...

