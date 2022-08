Contromano fa un frontale in Fi Pi Li, notte da incubo sulla superstrada - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 8 agosto 2022) L'incidente all'altezza di Scandicci, tre automobili coinvolte e cinque feriti. Accertamenti sul conducente: era entrato in senso contrario da viale ... Leggi su lanazione (Di lunedì 8 agosto 2022) L'incidente all'altezza di Scandicci, tre automobili coinvolte e cinque feriti. Accertamenti sul conducente: era entrato in senso contrario da viale ...

malpensa24 : Dopo una folle fuga da #Gallarate a #JeraconOrago ha imboccato contromano la rampa dell'autostrada rischiando di ca… - NotizieNews2 : Terribile frontale contro un'auto in contromano, morti madre e cinque bimbi - dayitalianews : Devastante incidente frontale contro un’auto che viaggiava contromano: veicoli in fiamme, molti bambini tra le vitt… - zazoomblog : Scontro frontale contromano mamma perde la vita insieme ai 5 figli: una tragedia insopportabile - #Scontro… - Lord_Kelvin80 : @BorsoGiancarlo @runner_me_ @DarkLadyMouse Per lo stesso motivo per cui un altro, pochi mesi fa, a nemmeno 15 km, h… -