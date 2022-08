Conte si mette nelle mani di Grillo: «Abbiamo fatto pace». Messaggio al Pd: tenetevi Di Maio (Di lunedì 8 agosto 2022) Anche Giuseppe Conte si prende la sua personale vendetta col Pd. Tutto si gioca sulle “porte”: il M5S è stato sbattuto fuori dalla porta. E ora dice che il Pd si è chiuso le porte da solo. Quindi (almeno per ora) non ci sono possibilità di accordo, nemmeno uno straccio d’intesa. È il gran rifiuto del rifiutato. «Noi siamo persone serie, i giochetti o i balletti non ci piacciono. Andiamo orgogliosamente da soli», ha detto Conte, ospite a Radio Capital. In questo modo ha ribadito che i 5Stelle non cercheranno di riallacciare i rapporti con il Pd per costruire un’alleanza elettorale. «Noi nelle ammucchiate non entriamo», ripete a Morning news su Canale5. «Entrare in una coalizione in cui c’è tutto e il contrario di tutto, per aiutare qualcuno che è rimasto fuori dalle danze non ci interessa. Il Pd ha dimostrato di preferire la ridente ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Anche Giuseppesi prende la sua personale vendetta col Pd. Tutto si gioca sulle “porte”: il M5S è stato sbattuto fuori dalla porta. E ora dice che il Pd si è chiuso le porte da solo. Quindi (almeno per ora) non ci sono possibilità di accordo, nemmeno uno straccio d’intesa. È il gran rifiuto del rifiutato. «Noi siamo persone serie, i giochetti o i balletti non ci piacciono. Andiamo orgogliosamente da soli», ha detto, ospite a Radio Capital. In questo modo ha ribadito che i 5Stelle non cercheranno di riallacciare i rapporti con il Pd per costruire un’alleanza elettorale. «Noiammucchiate non entriamo», ripete a Morning news su Canale5. «Entrare in una coalizione in cui c’è tutto e il contrario di tutto, per aiutare qualcuno che è rimasto fuori dalle danze non ci interessa. Il Pd ha dimostrato di preferire la ridente ...

demagistris : Con noi al governo o in parlamento priorità alla firma del trattato che mette al bando tutte le armi nucleari, come… - CheGuevaraRoma : RT @demagistris: Con noi al governo o in parlamento priorità alla firma del trattato che mette al bando tutte le armi nucleari, come non ha… - MadmanPool99 : @MomoSaidMomo @86_longo Le pressioni te le mette Conte da buona mentalità juventina. E quelle si che sono pesanti - Mark4071087035 : RT @pbecchi: Calenda esce dalla coalizione in cui era da poco entrato. Mossa rischiosa, ma se si mette con Renzi fa il terzo polo. A Letta… - Iqbalmasih : RT @demagistris: Con noi al governo o in parlamento priorità alla firma del trattato che mette al bando tutte le armi nucleari, come non ha… -