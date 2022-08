Canottaggio, Europeo Assoluto Monaco di Baviera 2022: ufficializzate le formazioni in acqua (Di lunedì 8 agosto 2022) E’ iniziata la trasferta tedesca per la nazionale olimpica e paralimpica di Canottaggio, impegnata all’Europeo Assoluto di Monaco di Baviera dall’11 al 14 agosto. Sono ben 60 gli atleti azzurri guidati dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo che competeranno sul bacino dell’Olympic Regatta Center, sede che in passato ha ospitato appuntamenti del calibro delle Olimpiadi del 1972. Ben 19 gli equipaggi iscritti, di seguito tutte le formazioni. UOMINI SENIOR DUE SENZA (Giovanni Abagnale, Alfonso Scalzone) DOPPIO (Simone Venier, Davide Mumolo) QUATTRO SENZA (Paolo Covini, Giovanni Codato, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea) QUATTRO DI COPPIA (Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili) OTTO (Emanuele Gaetani Liseo, Cesare Gabbia, Marco Di Costanzo, Matteo ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) E’ iniziata la trasferta tedesca per la nazionale olimpica e paralimpica di, impegnata all’dididall’11 al 14 agosto. Sono ben 60 gli atleti azzurri guidati dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo che competeranno sul bacino dell’Olympic Regatta Center, sede che in passato ha ospitato appuntamenti del calibro delle Olimpiadi del 1972. Ben 19 gli equipaggi iscritti, di seguito tutte le. UOMINI SENIOR DUE SENZA (Giovanni Abagnale, Alfonso Scalzone) DOPPIO (Simone Venier, Davide Mumolo) QUATTRO SENZA (Paolo Covini, Giovanni Codato, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea) QUATTRO DI COPPIA (Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili) OTTO (Emanuele Gaetani Liseo, Cesare Gabbia, Marco Di Costanzo, Matteo ...

