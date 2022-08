Autostrade, inchiesta sui falsi report dei viadotti. Le accuse dei pm agli ex manager di Aspi: “Tentarono di truffare lo Stato” (Di lunedì 8 agosto 2022) Le accuse sono contenute nell’avviso di fissazione dell’udienza che si terrà il prossimo 20 ottobre. Gli indagati sono 56 Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 8 agosto 2022) Lesono contenute nell’avviso di fissazione dell’udienza che si terrà il prossimo 20 ottobre. Gli indagati sono 56

ereticodarogo : RT @Open_gol: Sono 56 gli indagati, a vario titolo, per falso, frode, tentata truffa, attentato alla sicurezza dei trasporti e crollo colpo… - mariasole813 : RT @Open_gol: Sono 56 gli indagati, a vario titolo, per falso, frode, tentata truffa, attentato alla sicurezza dei trasporti e crollo colpo… - Open_gol : Sono 56 gli indagati, a vario titolo, per falso, frode, tentata truffa, attentato alla sicurezza dei trasporti e cr… - TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: #Autostrade, inchiesta sui falsi report dei #viadotti. Le accuse dei pm agli ex manager di #Aspi: “Tentarono di truffare l… - elenavilla3 : RT @ilsecoloxix: #Autostrade, inchiesta sui falsi report dei #viadotti. Le accuse dei pm agli ex manager di #Aspi: “Tentarono di truffare l… -